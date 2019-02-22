Türk Sinemasının Usta İsmi Fatma Girik, Ameliyat Oldu

Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik beyninden ameliyat oldu. Sık sık düşmesi nedeniyle uzun süren tetkiklerden geçen Girik'in, hidrosefali nedeniyle beyninden ameliyat olmasına karar verildi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Tıp dünyasında, Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen bir hastalık sebebiyle shunt ameliyatı olan Girik'in ameliyatını Profesör Doktor Talat Kırış yaptı. Liv Hospital'da yapılan ameliyatın ardından Kırış, "Fatma Hanım'ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle birshunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda" dedi.

3 HAFTA ÖNCE BANYODA DÜŞMÜŞTÜ

Ameliyat sonrası normal odaya alınan 76 yaşındaki Girik, kendine geldi ve konuşmaya başladı. 3 hafta önce Bodrum'daki evinde banyoda dengesini kaybedip düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografisinde bir sonuç bulunamayınca sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul'a getirilmişti.