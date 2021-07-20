Fatma Girik'ten kötü haber geldi
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Fatma Girik'ten kötü haber geldi

Fatma Girik'ten kötü haber geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncu Fatma Girik yaşadığı evde aniden fenalaşınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırıldığı ve bir süre için müşahede altında tutulacağı belirtildi.  İşte Girik'in son durumu...

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik dün akşam saatlerinde yardımcılarının çağırdığı ambulans ile Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜNDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Babayiğit "Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak" diye konuştu.

ANNESİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav'ın da iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (Sözcü)

Fatma Girik'ten kötü haber geldi
Fatma Girik'ten kötü haber geldi

Kaynak: Snob Magazin

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Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
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