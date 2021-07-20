Fatma Girik'ten kötü haber geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncu Fatma Girik yaşadığı evde aniden fenalaşınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırıldığı ve bir süre için müşahede altında tutulacağı belirtildi. İşte Girik'in son durumu...