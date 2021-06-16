Fatma Çelik kimdir? 13 yıldır kayıp olan Fatma Çelik bulundu mu, ne oldu?

Fatma Çelik bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Fatma Çelik konusu ele alınıyor. Fatma Çelik'e ne oldu, bulundu mu?

Fatma Çelik olayı nedir? Fatma Çelik'e ne oldu, bulundu mu? Fatma Çelik nerede? Fatma Çelik kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

FATMA ÇELİK KİMDİR?

Fatma Çelik 13 yıl önce bir ticari taksiye binerek ortadan kayboldu. Ailesi kayıplarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak detayları aktardı.

Kıskanç bir eşi olduğunu söyleyen aile, Fatma Çelik'in son günlerini de anlattı.

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