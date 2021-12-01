YOZGAT (Haberler.com) - Türkiye, Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven babayı konuşurken bir korkunç haber de Yozgat'tan geldi. Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi Fatma Büyükiddiaya göre, komşularına 1 aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi. Bunun üzerine polis gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı. Peki cani anne Fatma Büyük kimdir? Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yakan Fatma Büyük tutuklandı mı? detaylar haberimizde.

FATMA BÜYÜK KİMDİR? YOZGAT'TA 1 AYLIK BEBEĞİNİ SOBADA YAKARAK ÖLDÜREN FATMA BÜYÜK TUTUKLANDI MI?

Yozgat Valiliği'nce Fatma Büyük'ün bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.

ÖNCE BIÇAKLA KESMİŞ, SONRA YAKMIŞ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri Fatma Büyük'ü gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi.

BEBEĞİN KATLEDİLDİĞİ EV GÖRÜNTÜLENDİ

Yozgat'ın Çandır ilçesinde 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren Fatma Büyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen Büyük'ün bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.

Bu arada, Cumhuriyet Savcısı, jandarma eşliğinde evde inceleme yaptı. Evin bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. İncelemelerin tamamlanması ardından bebeğin cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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