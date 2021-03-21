Fatma Betül Sayan Kaya, down sendromlu milli takım sporcularıyla bir araya geldi

Bayrampaşa'da 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, uluslararası madalya kazanan down sendromlu, otizmli ve mental özel sporcularla öğle yemeğinde buluştu.

Programda konuşan Kaya, "AK Parti iktidara geldiği günden bu yana engelli bireylerimizin, özel bireylerimizin yanında olmuş bir parti. AK Parti dönemi öncesi dönemde engellilerin eve kapatıldığı, ailelerin evlatlarının engelli olmasından dolayı utanç duyduğu günler yaşadı bu ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kardeşlerimize özellikle bu kardeşlerimize büyük değer vermesiyle bugünlere geldik. Biz Özel Sporcular Spor Federasyonu'nu yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAYA BAŞLADILAR"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da "Biz engelleri aşmış insanlarız. Ülkemizde 100 bin civarı down sendromlu çocuk olduğu söyleniyor. Ülkemizin 10 milyon insanı engelli ve aileleri de eklediğimiz zaman 85 milyonluk ülkede 40 milyon insan engellilerle dolaylı yoldan temas halinde. Yıllar önce kapalı kapılar ardında kalan çocukları kapılarda zincirlenmiş görürdünüz. Elleri ayakları bağlanan, yok sayılan çocukları görürdünüz. Son yıllarda ülkemizde o çocuklar kapıların ardından çıkıp İtalya'da, Fransa'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırmaya başladılar" diye konuştu. Sporcular daha sonra hangi branşta başarı elde ettiklerini anlatarak kendilerini tanıttı. Sporculardan 2019 yılı Down Dünya Judo Şampiyonu Talha Ahmet Erdem, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle gitar çalarak Çanakkale türküsünü söyledi. Program sonunda Kaya'ya kırmızı-beyaz milli takım forması hediye edildi. Öte yandan federasyon tarafından programa destek veren basın mensuplarına da teşekkür belgesi verildi. Programa, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sevim Madak, Milli Takım Antrenörü Tahir Sülük ile milli sporcular ve davetliler katıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı