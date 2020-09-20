Fatma Başkan, Yordanov ve Lazarov'u da gülümsetti
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Fatma Başkan, Yordanov ve Lazarov'u da gülümsetti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bulgaristan'da bulunan Kocaelispor'un efsane oyuncuları Aleksandar Yordanov ve Zdravko Lazarov'u da unutmadı.

Fatma Başkan, Yordanov ve Lazarov'u da gülümsetti
20.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 20.09.2020 17:51

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bulgaristan'da bulunan Kocaelispor'un efsane oyuncuları Aleksandar Yordanov ve Zdravko Lazarov'u da unutmadı.

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor ambleminin yer aldığı 'Gülümse İzmit Şampiyonuz' yazılı atkı, forma, maske, anahtarlık ve şapkadan oluşan hediye setlerini Bulgaristan'a yolladı. Hediyeler ilk olarak Bulgaristan 3. Lig takımlarından FC Vihren Sandanski takımında teknik direktörlük yapan Zdravko Lazarov'a ulaştı. 2000-2003 yılları arasında 92 maçta Kocaelispor forması giyerek 28 gole imza atan ve 2002 yılında kazanılan Türkiye Kupası finalinde gol atarak Kocaelispor'un unutulmazları arasına giren Lazarov, Kocaelispor'un şampiyonluğuna çok sevindiğini ve takımı yakından takip ettiğini söyledi.

Kendisine gönderdiği hediyeler için Başkan Hürriyet'in teşekkür eden efsane golcü, "Kocaelispor benim için çok özel. Orada çok güzel anılarım var. İzmit'i gerçekten çok özledim. İzmit'ten böyle bir hediye almak, benim için çok anlamlı. Teşekkürler Fatma Başkan, Şampiyon Kocaelispor" dedi.

Fatma Başkan'ın ikinci sürprizi ise Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde yaşayan Aleksandar Yordanov'a oldu. 2000'li yılların başında Kocaelispor ile çıktığı 72 maçta 10 gol atıp, sayısız asist yaparak Yeşil Siyahlı formaya gönül verenlerin sevgilisi haline gelen Yordanov, İzmit'ten kendisine ulaşan hediyeler karşısında şaşkınlığını ve sevincini gizleyemedi. İzmit'i çok özlediğini ve kısa bir süre içinde ziyaret etmek istediğini belirten efsane orta saha oyuncusu Yordanov, "Teşekkürler Fatma Başkan. İnşallah, Kocaelispor çok daha başarılı olarak bu sene bir üst lige çıkar. İnşallah yeni kupalar kazanırsınız. İzmit'e gelip, yeni statta maç izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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