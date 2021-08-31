Fatima Esmat markası Auora Amour'u nasıl kurduğunu anlattı

Fatima Esmat, "Auora Amour markasını oluştururken birbirinden farklı pek çok parametreyi kafamda gözetmem gerektiğini biliyordum. Yapacağım en ufak bir hatanın markanın tutmaması ile sonuçlanacağının da farkındaydım. Bu sebeple iyi bir markaya sahip olmak maksadı ile neyi, nasıl gözetmem gerektiğini kafamda ince ince işledim" dedi.

"Doğum günümde karar verdim"

Kerküklü bir ailenin kızı olan Fatima Esmat, yeni kurduğu markası Auora Amour'a doğum gününde uyandığında karar verdiğini, öncesinde bir marka oluşturmak gibi uzun bir süreç yaşamadığını "Doğum günümde sabah gözlerimi açtığımda, kendime ait bir markam olsun diye düşündüm ve o gün Auora Amour'u kurmaya karar verdim. Bu süreçte kimseden destek almadım desem yeridir. Sadece ailem bu girişimde yanımda oldu." İfadeleri ile anlattı.

Fatima Esmat, dünyaya gözlerini açtığında tarihler 23 Temmuz 1997'yi gösteriyordu. Hayatının baharında bir genç kız olarak 9 yılını futbol ile iç içe top peşinde koşturarak geçirdi. Irak asıllı idi ama İsveç'te yaşıyordu. Belki de coğrafya gerçekten kaderdi. Hiç ummadığı alanlara kapı araladı. Turizm ve otel işletmeciliğinden mezun oldu. Bir ara şansını oyunculukta denemek amacı ile İstanbul'a geldi ama oyunculukta umduğunu bulamadı. Yaşadığı zorluklar daha oyunculuğa başlamadan bu mesleği bırakmasına neden oldu. Mezun olduğu alan ile de herhangi bir iş yapmadı ama sosyal medyadaki hesabında 1 milyonu aşan takipçiye ulaşınca bunu değerlendirmek amacı ile sıfırdan bir marka oluşturmaya ve bunun tanıtımını yapmaya karar verdi.

"Rakiplerimi göz ardı ederek yalnızca müşteriye odaklanmamın beni ön plana çıkarmayacağının farkındaydım" diyen Fatima Esmat, "Çünkü bildiğim bir gerçek vardı ki herkesin müşteri odaklı olduğu bir pazarda ortaya çıkan tek sonuç birbirinin kopyası pek çok ürün olacaktır" dedi. Daha iyi ile kazanmanın zor olduğunu fark ettiğinden bu yana daha farklı ile şansını denemesinin daha kolay kazanmasına yardımcı olacağına inandığını belirten Esmat, "Markamızın belirli bir odak noktasına sahip olmasını ve bunun bizi rakip firmalar karşısında bir adım öne taşımasını istiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda bizi ileriye taşıyacak odak noktamız hakkında kafa yoruyoruz" dedi. Şu an için kendisinin marka yüzü olarak tanıtımlarda bulunacağını söyleyen Fatima Esmat, "Her markanın kendi ürünü hakkında kuvvetli mesajlar içeren görseller kullandığının farkındayız. Bu yüzden kendimize "Yılan" simgesini sembol olarak seçtik. Çünkü yılan simgesi, iyileşmeyi ve yeniden doğuşu simgeliyor." Dedi.

Genç girişimci Fatima Esmat son olarak girişimde bulunmak isteyenlere de tavsiyelerde bulundu. Esmat "Belirsizlikler sizi engellemesin, kararsız kalarak süresi belli olan bu ömrünün boşuna geçmesine izin verme. Risk alarak koyduğun hedeflere ulaşmak için adım at. Risk almak, başarmanın ilk adımıdır." Diyerek girişimde bulunmak için risk almanın önemini vurguladı.

Kaynak: Bültenler