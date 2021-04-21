Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu
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Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - Haberler | Güncel

Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu Suriye'de atılan kimyasal maddeden zehirlenen hamile kadının bebeği dünyaya engelli olarak geldi Suriye'de Esad rejimince atılan atılan kimyasal maddeden zehirlenen hamile kadının bebeği dünyaya engelli olarak geldi.

Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu

Suriye'de atılan kimyasal maddeden zehirlenen hamile kadının bebeği dünyaya engelli olarak geldi

HATAY - Suriye'de Esad rejimince atılan atılan kimyasal maddeden zehirlenen hamile kadının bebeği dünyaya engelli olarak geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Fatıma bebek 2019 yılında henüz annesinin karnında iken Esad rejimi tarafından Han Şeyhun beldesine atılan kimyasal maddenin kurbanı oldu. Anne Daliye Haled Elmesud kimyasal maddeden zehirlenmesi sonucu Fatıma'yı engelli olarak dünyaya getirdi.

İç savaş nedeniyle hastane ve doktor olmadığından baba Zeyd Ali Elduaymis son çare 3 kız çocuğuyla birlikte Türkiye'ye göç etti.

Şimdi ise elleri ve bacakları olmayan Fatıma bebek ve ailesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Eli ve ayağının tutmadığını söyleyen Zeyd Ali Elduaymis, çalışamadığını çocuklarına bakmak için yardım istediğini söyledi.

Anne Daliye Haled Elmesud ise Mearrat el Numan bölgesinden Han Şeyhun beldesine yeni göç ettiklerinde 3 aylık hamile olduğunu belirterek, "Esad rejimi tarafından atılan kimyasal madde sonucu kızım Fatıma karnımda zarar gördü. Doktora gittik doktor bir şey yapamayacağını söyledi. ve Fatıma'yı engelli olarak dünyaya getirmek zorunda kaldım. Şimdi ise Türkiye'ye sığındık hükümetten sesimizi duymalarını kızımın tedavisinde yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu
Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu
Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu
Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN

Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu
Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu
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