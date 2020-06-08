FatihTaşdelen müzelerde inceleme yaptı İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile müdür yardımcısı Ayhan Zeren, Av Köşkü ile Atatürk Redif Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne geçtiğimiz ay ataması yapılan Fatih Taşdelen'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.Konuklarını karşılayan ve yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Fatih Taşdelen, ziyaretler aralarında müdürlüğe bağlı birimleri, kurumları ziyaret etmeye başladı. Bir bakıma tanışma havasında gerçekleşen buluşmaların ilkini müzelere gerçekleştirdi.

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Ziyaretin ilk durağı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi oldu. Ardından Av Köşkü'ne ( Kasr-ı Hümayun Saray Müze ) ziyaret gerçekleşti. İl Müdürü Taşdelen'e müdür yardımcısı Ayhan Zeren'in yanı sıra Müze Müdürü Serkan Gedük'te eşlik etti. Gedük, yapılan çalışma ve müzeler hakkında bilgiler aktardı. Atatürk Redif Müzesi'nin gezilmesiyle son bulan ziyaretlerde Taşdelen hem personelle tanışıp sohbet etti hem de faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Ziyaretler önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Kaynak: Bültenler