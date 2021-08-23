Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim
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Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim

Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Fatih Yenikapı mendirek alanında kaçak trol avcılığına yönelik, 24 kişilik ekiple denetim yapıldı.

İstanbul Fatih Yenikapı mendirek alanında kaçak trol avcılığına yönelik, 24 kişilik ekiple denetim yapıldı. Denetimde kaçak trol avcılığında kullanılan 5 takım trol ağı ve kapılarına el konuldu.

Fatih Yenikapı mendirek alanında kaçak trol avcılığında kullanılan trol ağı ve trol kapıları yönünden denetim yapıldı. Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında yapılan denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Deniz Polisi, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personellerinden oluşan 24 kişilik ekip ve 1 bot katıldı. Yapılan denetimde kaçak trol avcılığında kullanılan 5 takım trol ağı ve kapılarına el konuldu. - İSTANBUL

Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim
Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim
Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim
Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim
Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim
Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim
Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim
Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim
Fatih Yenikapı mendirek alanında denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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