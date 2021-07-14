Fatih ve Kanuni gibi padişahların sofralarını süsleyen tatlılar bayram için hazırlanıyor

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların bayram sofralarını lezzetlendiren Osmanlı mirası tatlıların üretimini yapan Edirneli şekerlemeciler Kurban Bayramı öncesi mesailerini artırdı.

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların bayram sofralarını lezzetlendiren Osmanlı mirası tatlıların üretimini yapan Edirneli şekerlemeciler Kurban Bayramı öncesi mesailerini artırdı.

Edirne'de bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve alüyyül-ala lokumu gibi tatlıları üreten şekerlemeciler, asırlık lezzetleri geleneksel yöntemlerle yaşatıyor.

Osmanlı padişahlarının bayram sofralarını tatlandıran lezzetlerin üretimini devam ettiren şekerlemeciler, bayram dolayısıyla gelen talebi karşılamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine, Edirne'nin tescilli lezzeti badem ezmesi başta olmak üzere Osmanlı mirası tatlılara yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Gelen talebi karşılamak için çalıştıklarını belirten Meriç, "Üretimlerimizi sürdürüyoruz. Hummalı bir çalışma içindeyiz, gece gündüz ürün yetiştirmek için uğraşıyoruz." dedi.

Meriç, Edirne'de yetişen tatlı bademlerden üretilen badem ezmesinin bayram sofralarında ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.

Badem ezmesinin tarihi bir yönü olduğuna dikkati çeken Meriç, "Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinden kalmıştır. Edirne'de her bayram herkes mutlaka evine badem ezmesini götürür. Badem ezmesi normal bir şeker türü değildir, bir keyif türüdür. Bu keyif türünü de bayramda yaşayacağız. Ailemiz ve dostlarımızla sade bir kahve eşliğinde tüketeceğiz. Badem ezmesini yerken hem tarihe uzanacağız hem de günümüzdeki bu lezzet ile birleşecektir." şeklinde konuştu.

"Çok büyük bir talep var, telefonlarımız susmuyor"

Meriç, Edirneli şekerlemecilerin omuzlarında tarihten gelen lezzetleri üretmenin yükü olduğunu ifade etti.

Asırlık lezzetleri geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Meriç, "Kanuni'den, Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinden bize öyle bir miras kalmıştır ki, bir tarafta badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve alüyyül-ala lokumuna yoğun bir ilgi var. Bütün dünya bizim ürünlerimiz ile tatlanıyor. Bayram dolayısıyla hem Edirne'den hem de Türkiye'nin farklı yerlerinden çok büyük bir talep var, telefonlarımız susmuyor. Çünkü herkes birbiriyle mesafeli de olsa bayramlaşacak ve kavuşacak. Herkesin yüzünde bir gülme var, biz de bayramı tatlandıracağız." diye konuştu.

"Tarihi lezzetler her bayram olduğu gibi ilgi görüyor"

Şekerlemeci Kemal Kılıç ise bayram dolayısıyla üretim kapasitelerini iki katına çıkardıklarını ifade etti.

Edirne'ye Osmanlı'dan miras kalan saray tatlılarını hazırladıklarını belirten Kılıç, "Tarihi lezzetler her bayram olduğu gibi ilgi görüyor. Bayram ziyaretlerinde ikram etmek ve aile büyüklerine hediye olarak götürmek için tescilli lezzetlerimiz talep görüyor." dedi.

İstanbul'dan gezmeye gelen Halil Yılmaz, Edirne'nin tarihi lezzetlerinin bayram ziyaretlerini tatlandırdığını söyledi.

Salgın nedeniyle birkaç bayramdır tarihi lezzetleri gelip alamadıklarını anımsatan Yılmaz, "Bu lezzetleri ailecek seviyoruz. Bu bayram hep birlikte tatlı bir bayram geçireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar