Fatih ve Kanuni gibi padişahların sofralarını süsleyen tatlılar bayram için hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih ve Kanuni gibi padişahların sofralarını süsleyen tatlılar bayram için hazırlanıyor

Fatih ve Kanuni gibi padişahların sofralarını süsleyen tatlılar bayram için hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların bayram sofralarını lezzetlendiren Osmanlı mirası tatlıların üretimini yapan Edirneli şekerlemeciler Kurban Bayramı öncesi mesailerini artırdı.

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların bayram sofralarını lezzetlendiren Osmanlı mirası tatlıların üretimini yapan Edirneli şekerlemeciler Kurban Bayramı öncesi mesailerini artırdı.

Edirne'de bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve alüyyül-ala lokumu gibi tatlıları üreten şekerlemeciler, asırlık lezzetleri geleneksel yöntemlerle yaşatıyor.

Osmanlı padişahlarının bayram sofralarını tatlandıran lezzetlerin üretimini devam ettiren şekerlemeciler, bayram dolayısıyla gelen talebi karşılamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine, Edirne'nin tescilli lezzeti badem ezmesi başta olmak üzere Osmanlı mirası tatlılara yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Gelen talebi karşılamak için çalıştıklarını belirten Meriç, "Üretimlerimizi sürdürüyoruz. Hummalı bir çalışma içindeyiz, gece gündüz ürün yetiştirmek için uğraşıyoruz." dedi.

Meriç, Edirne'de yetişen tatlı bademlerden üretilen badem ezmesinin bayram sofralarında ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.

Badem ezmesinin tarihi bir yönü olduğuna dikkati çeken Meriç, "Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinden kalmıştır. Edirne'de her bayram herkes mutlaka evine badem ezmesini götürür. Badem ezmesi normal bir şeker türü değildir, bir keyif türüdür. Bu keyif türünü de bayramda yaşayacağız. Ailemiz ve dostlarımızla sade bir kahve eşliğinde tüketeceğiz. Badem ezmesini yerken hem tarihe uzanacağız hem de günümüzdeki bu lezzet ile birleşecektir." şeklinde konuştu.

"Çok büyük bir talep var, telefonlarımız susmuyor"

Meriç, Edirneli şekerlemecilerin omuzlarında tarihten gelen lezzetleri üretmenin yükü olduğunu ifade etti.

Asırlık lezzetleri geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Meriç, "Kanuni'den, Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinden bize öyle bir miras kalmıştır ki, bir tarafta badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve alüyyül-ala lokumuna yoğun bir ilgi var. Bütün dünya bizim ürünlerimiz ile tatlanıyor. Bayram dolayısıyla hem Edirne'den hem de Türkiye'nin farklı yerlerinden çok büyük bir talep var, telefonlarımız susmuyor. Çünkü herkes birbiriyle mesafeli de olsa bayramlaşacak ve kavuşacak. Herkesin yüzünde bir gülme var, biz de bayramı tatlandıracağız." diye konuştu.

"Tarihi lezzetler her bayram olduğu gibi ilgi görüyor"

Şekerlemeci Kemal Kılıç ise bayram dolayısıyla üretim kapasitelerini iki katına çıkardıklarını ifade etti.

Edirne'ye Osmanlı'dan miras kalan saray tatlılarını hazırladıklarını belirten Kılıç, "Tarihi lezzetler her bayram olduğu gibi ilgi görüyor. Bayram ziyaretlerinde ikram etmek ve aile büyüklerine hediye olarak götürmek için tescilli lezzetlerimiz talep görüyor." dedi.

İstanbul'dan gezmeye gelen Halil Yılmaz, Edirne'nin tarihi lezzetlerinin bayram ziyaretlerini tatlandırdığını söyledi.

Salgın nedeniyle birkaç bayramdır tarihi lezzetleri gelip alamadıklarını anımsatan Yılmaz, "Bu lezzetleri ailecek seviyoruz. Bu bayram hep birlikte tatlı bir bayram geçireceğiz." diye konuştu.

Fatih ve Kanuni gibi padişahların sofralarını süsleyen tatlılar bayram için hazırlanıyor
Fatih ve Kanuni gibi padişahların sofralarını süsleyen tatlılar bayram için hazırlanıyor
Fatih ve Kanuni gibi padişahların sofralarını süsleyen tatlılar bayram için hazırlanıyor
Fatih ve Kanuni gibi padişahların sofralarını süsleyen tatlılar bayram için hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika | Erdoğan: 'Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica...
Son Dakika | Erdoğan: "Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica...
Erdoğan: 'Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı...
Erdoğan: "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Demir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Şenol Güneş Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih ve Kanuni gibi padişahların sofralarını süsleyen tatlılar bayram için hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:45:47. #1.15#

title