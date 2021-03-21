Fatih ve Kanuni gemileri, yeni sondaj için Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fatih ve Kanuni gemileri, yeni sondaj için Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor

21.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:39
Fatih ve Kanuni gemileri, yeni sondaj için Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" ile "Kanuni" Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarının ardından nisanda keşif amaçlı sondaja başlayacakları "Amasra-1" kuyusu için hazırlıklarını Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" ile "Kanuni" Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarının ardından nisanda keşif amaçlı sondaja başlayacakları "Amasra-1" kuyusu için hazırlıklarını Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde sürdürüyor.

Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarını tamamlayan Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda "Amasra-1" kuyusu olarak isimlendirileceği belirtilen bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'na demir attı.

Aynı limana 14 Kasım'da ulaşan ve burada kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri yürütülen Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni de "Amasra-1" kuyusunda Fatih'in yapacağı sondajların tamamlayıcı ve bazı test işlemlerini gerçekleştirecek.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Adana'da bir televizyon kanalında katıldığı yayındaki, "Hedefimiz orada önümüzdeki 5 yıl içerisinde 30 ila 40 kuyuya ulaşarak üretimi gerçekleştirmek. İlk hedefimiz 2023 yılında, inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk gazı karaya çıkararak ulusal iletim sistemine basmak." şeklindeki açıklaması kentte heyecanla karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Deniz Çakır Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih ve Kanuni gemileri, yeni sondaj için Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 09:40:03. #1.15#
title