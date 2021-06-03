FATİH VE GAZİOSMANPAŞA'DA KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

FATİH ve Gaziosmanpaşa'da cep telefonu kaçakçılarına yönelik 1 depo, 1 araç ve 10 farklı adrese operasyon düzenlendi.

FATİH ve Gaziosmanpaşa'da cep telefonu kaçakçılarına yönelik 1 depo, 1 araç ve 10 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon lira olan 10 bin 634 adet tuşlu telefon, 8 bin 649 adet tuşlu telefon bataryası, bin 292 adet akıllı cep telefonu, 520 adet tablet ekranı ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 31 Mayıs- 01 Haziran tarihleri arasında Fatih ve Gaziosmanpaşa'da bulunan 1 depo, 1 araç ve 10 ayrı adrese cep telefonu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince adreslere yapılan baskınlarda; piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 10 bin 634 adet tuşlu telefon, 8 bin 649 adet tuşlu telefon bataryası, bin 292 adet akıllı cep telefonu, 520 adet tablet ekranı ele geçirildi. Operasyonda adreste bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Görüntü dökümü

----------------Baskında ele geçirilen cep telefonlarının görüntüsü-Kolilerin içerisinde bulunan cep telefonlarının görüntüsü-Ele geçirilen telefonların görüntüsü-Genel ve detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı