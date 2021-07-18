Fatih Ürek isyan etti
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Fatih Ürek isyan etti

Fatih Ürek isyan etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Muğla'nın gözde turistik kenti Bodrum'a 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen birçok tatilci akın etti. Son 1 haftada kente, 100 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'da nüfus yoğunluğunun 1 milyonu aştı. Bu duruma şarkıcı Fatih Ürek isyan etti. işte detaylar...

Şarkıcı Fatih Ürek, önceki akşam Yalıkavak Mücverde sevenleriyle buluştu. Hareketli şarkılarıyla sahneye çıkan Ürek, sahnesinin ilk bölümünde konuklarına eğlenceli dakikalar yaşattı. Sanatçı şarkı aralarında misafirlerle sohbet etmeyi ve şakalaşmayı ihmal etmezken, Bodrum'daki nüfus yoğunluğuna isyan etti.

Şarkıcı, "Dışarıda aşırı bir trafik var, ben otuz yıllık Bodrumluyum burada böyle trafik görmedim" dedi. Ürek, kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Seda Sayan'dan sahneye davet etti. Sayan, oturduğu yerden mikrofonu alarak, "Öncelikle herkesten çok özür diliyorum, beni bu gece mazur görün. Bu gecede ben eğleneyim, Fatih"i dinleyeyim" diyerek kibarca teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ı sahneye davet etti.

Fatih Ürek isyan etti

Kaynak: Snob Magazin

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