Fatih Ürek: Arkadaşlarımla arama mesafe koymaya başladım
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Fatih Ürek: Arkadaşlarımla arama mesafe koymaya başladım

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

15.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:00
Fatih Ürek: Arkadaşlarımla arama mesafe koymaya başladım

Televizyon programından çıkar çıkmaz arkadaşlarıyla buluşmaya geldiğini söyleyen Ürek, son günlerde Türkiye'de de görülmeye başlayan koronavirüsünden dolayı önlemlerini fazlasıyla aldığını söyledi.

'Konser programlarını iptal ettik'

Ürek, "Arkadaşlar inanır mısınız sürekli fırsat buldukça ellerimi yıkıyorum. Arkadaşlarımla, görüştüğüm insanlarla da arama artık mesafe koymaya başladım. Elimden geldiğince 1 metreden fazla yaklaşmamaya çalışıyorum.

Bu durum sosyal hayatımızı etkilediği kadar ekonomik anlamda da etkisi oldu. Şöyle söyleyeyim 25-26 tane konser programımı iptal ettik. Şunu da belirtmek isterim tabii, her şeyin başı sağlık. Konu sağlıksa akan sular duruyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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