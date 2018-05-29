Fatih, Ulusal ve Uluslararası Anlamda Daha Çok Anlatılmalı"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, bu kadar çok sevilen, çağ açıp çağ kapatan ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın ulusal ve uluslararası anlamda çok daha fazla anlatılması gerektiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından üniversitenin Topkapı Yerleşkesi'nde "İstanbul'un fethini 565. Yılında Fetih ve Fatih" isimli konferans düzenlendi.

Konferansta öncesi konuşan AA muhabirine açıklamalarda bulunan Duman, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Türk milleti ve İslam alemi için çok önemli bir padişah olduğunu kaydederek, onu konuşmak için çok fazla sebep olduğunu bildirdi.

Duman, Fatih Sultan Mehmet hakkında olumsuz ve gerçekleri yansıtmayan fazlaca bilgi ve yorum dolaştığını ifade ederek, bu yüzden Fatih Sultan Mehmet'in çok konuşulması gerektiğini vurguladı.

"Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederek insanlığa kazandırdığı misyonuna çok daha fazla anlatılmaya ihtiyacı olduğunu görüyoruz." diyen Duman, üniversite olarak bu konularda kendilerini sorumlu hissettiklerini aktardı.

Duman, bu kapsamda 20'den fazla bilim adamının orijinal yazılarından oluşan Fatih Sultan Mehmet kitabı hazırladıklarını belirterek, "Fatih ile ilgili uydurulan, gerçeği yansıtmayan yorumlara cevap olabilecek bir kitap oldu. Yakında neşredeceğiz." diye konuştu.

"Fatih hakkında film ve dizi çekeceklere ilmi yardımda bulunabiliriz"

Duman, Fatih Sultan Mehmet'in daha fazla filminin, dizisinin çekilip çekilmeyeceğine ve ders olarak okutulup okutulmayacağına ilişkin bir yorum üzerine, filmlerin zaman zaman gerçekten kopuk olarak hazılandığını ancak bunun önüne geçilemeyeceğini söyledi.

Filmlerin ve dizilerin de elbette çekileceğini dile getiren Duman, ancak buna üniversite olarak güçlerinin yetmeyeceğini, film çekeceklere ilmi konuda yardımcı olabileceklerini aktardı.

Duman, Fatih Sultan Mehmet'in hayatının ders olarak da okutulabileceğini kaydederek, ancak bu dersleri anlatacak yeterli kapasiteye sahip öğretmenlere ihtiyaç olacağını bildirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in topluma malolduğunu aktaran Duman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kadar çok sevilen, çağ açıp çağ kapatan, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın ulusal ve uluslararası anlamda çok daha fazla anlatılması gerekir. Onun misyonunu canlı tutmamız gerekiyor. Fatih'in fetihten sonra gayrimüslimlerle diyaloğunu bugün düşündüğümüzde ondan alacağımız çok ders var. Onu dışarıda da anlatmalıyız. Çünkü onun bu misyonuna bizim kadar onların da ihtiyacı var."

"Fatih, imparatorluğun gerçek kurucusudur"

Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Fatih Sultan Mehmet'in imparatorluğun gerçek kurucusu olduğunu dile getirerek, onun İstanbul'u alarak devletin iki yakasını bir araya getirdiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in kurucu bir şahsiyet olduğunu ve yürürlükte kanunları ilk defa kitap haline getirdiğini dile getiren Özcan, Fatih'in hem merkez hem de taşra teşkilatı ile ilgili iki büyük kanununun bulunduğunu anlattı.

Özcan, Fatih'in fethedilen yerlerin yazımını yaptırdığını, ihtisas kanunnamesi yazdırdığını kaydederek, bu kanunda koyun veya sığır derileri yüzülürken delinmemesi gerektiğine ilişkin hassas hususların dahi bulunduğunu bildirdi.

Bunların dışında darphane kanunnamesinin de bulunduğunu dile getiren Özcan, "Fatih Sultan Mehmet'in kanun koyucu yönü daha onu daha önceki Türk-İslam hükümdarları arasında farklı kılıyor. Büyük kurucu şahsiyetler Orta Asya'dan beri kanun yapmışlardır." dedi.

Özcan, Osmanlı padişahlarının İslam şeriatının izin verdiği şekilde törelerin yasalaştırıldığını kaydederek, devletlerin örfle, töreyle yönetildiğini, Fatih'in bunu yaptığını aktardı.

Fatih'in kanun koyucu yönünün üzerine özellikle durulması gerektiğini ifade eden Özcan, "Fatih, kanunlarla adaleti sağlamıştır. Halkı ve devleti düzen altına almıştır." şeklinde konuştu.