Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı

Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ulaştığı son derinliğin 3 bin 950 metre olduğu ve kuyudaki çalışmalarını başarıyla tamamladığı bildirildi.