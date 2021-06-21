Fatih Terim yeniden Florya'da
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Fatih Terim yeniden Florya'da

Fatih Terim yeniden Florya'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, antrenmanda yeniden takımın başında yer aldı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, antrenmanda yeniden takımın başında yer aldı.

Galatasaray'da mayıs ayının sonunda sözleşmesi sona eren Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından bugün idmana çıktı. Başkan Burak Elmas'ın görevine devam edeceğini açıkladığı deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın Florya'daki antrenmanında öğrencileriyle yeniden buluştu. Fatih Terim'e idman öncesi yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş bir rapor sundu. Saha içinde yapılan kısa toplantının ardından görevine kaldığı yerden devam eden tecrübeli çalıştırıcıyı futbolcular alkışlayarak karşıladı.

BALKONDAN TERİM'E SESLENDİBu arada Florya'da bir taraftar, evinin balkonundan Fatih Terim'e seslendi. "Evine hoş geldin hocam evine!" diyen Galatasaraylı taraftara Fatih Terim el sallayarak karşılık verdi.ARDA İDMANI İZLEDİ

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımın antrenmanını sözleşmesi sona eren Arda Turan da takip etti.

Fatih Terim yeniden Florya'da
Fatih Terim yeniden Florya'da
Fatih Terim yeniden Florya'da
Fatih Terim yeniden Florya'da
Fatih Terim yeniden Florya'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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