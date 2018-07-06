Fatih Terim, Uruguay-Fransa Maçından sonra Muslera Paylaşımı Yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguay'ın Dünya Kupası'na veda etmesinden sonra bir paylaşım yaptı.

"SEVİNSEM Mİ BİLEMEDİM"

Karşılaşmayı tribünden izleyen Fatih Terim, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." paylaşımını yaptı.

MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA

Uruguay-Fransa maçının 62. dakikasında Tolisso'nun pasında topla buluşan Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Griezmann, ceza sahası dışından çok sert bir şuta imza attı. Bu pozisyonda topun bir an dönmesiyle neye uğradığını şaşıran Muslera, topu çelmek isterken kendi ağlarına gönderdi.