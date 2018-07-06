Fatih Terim, Uruguay-Fransa Maçından sonra Muslera Paylaşımı Yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguay-Fransa maçının ardından yaptığı paylaşımda, Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguay'ın Dünya Kupası'na veda etmesinden sonra bir paylaşım yaptı.
"SEVİNSEM Mİ BİLEMEDİM"
Karşılaşmayı tribünden izleyen Fatih Terim, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." paylaşımını yaptı.
MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA
Uruguay-Fransa maçının 62. dakikasında Tolisso'nun pasında topla buluşan Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Griezmann, ceza sahası dışından çok sert bir şuta imza attı. Bu pozisyonda topun bir an dönmesiyle neye uğradığını şaşıran Muslera, topu çelmek isterken kendi ağlarına gönderdi.
YORUMLAR (4)
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Şimdiye kadar duyduğum en güzel yorum Baba fingo bir gs li olarak tebrik ediyorum yorumunuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bizim ligde dünyanın en iyi kalecisi yersen tabiki. Dışarıda ise foyası ortaya çıktı. Gs nin bizim ligde hakemler le gittiğinin en büyük kanıtı dır.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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muslera her zaman kredin sonsuz . . . karakterin yeter be adamımCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Sen sus senden tek cümle duymak istemiyoruz sevimsiz adamCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır