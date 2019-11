Fatih Terim: Umudumuzu kaybedecek bir noktada değiliz

27.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:16

"Hem yetiştirici, hem de yarışmacı olmamız gerekiyor"

"Son dakikalardaki golü hak etmedik"

"Devre arasında birtakım değişimler yaşayacağız""Lemina her geçen gün daha iyi oynuyor""Her geçen gün daha iyi mücadele ediyoruz"

Olgucan KALKAN/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Galatasaray'ın olduğu her yerde iddia olmalıdır, vardır. Umudumuzu kaybedecek bir noktada değiliz. Şu son dakika gollerini çıkartın, daha iyi durumda olacağımız çok açık" dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında evinde Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Club Brugge'nin kulüp anlayışından bahseden Fatih Terim, "Son aylarda, son basın toplantılarında söylediğim bir cümle var, 'Biz oyuncuların geleceğine yatırım yapmalıyız.' Bu, söylediğimi çok net anlatıyor. Bu çok derin bir konu, bu maçtan sonra konuşulacak bir şey değil. Biz rakipteki oyuncuları rakam olarak alamayız, ekonomik olarak iyi bir Brugge'den bahsediyoruz. Bugünkü ve ilk maçta da önde 3 çabuk oyuncu ile oynuyorlar, yedeklerini sokuyorlar, onlar da çabuk oyuncular. Avrupa'da böyle bir isminiz ve anlayışınız olduğu zaman genç oyuncular da sizi tercih ediyor. 'Buradan Avrupa'ya geçebilirim' diyor, nitekim pek çok oyuncu da geçiyor. Sadece Brugge değil, Anderlecht, Standard Liege..Bizim de hem yetiştirici, hem yarışmacı olmamız gerekiyor" diye konuştu."SON DAKİKALARDAKİ GOLÜ HAK ETMEDİK"Club Brugge karşısındaki mücadeleden memnun olduğunu belirten Terim, "Bugün çok da oyuncu tercihimiz yoktu. Bir takımın başına gelebilecek en enteresan şeyler başımıza geldi. Bugün 12'nci oyuncumuz Emre Mor, 13'üncü Selçuk, diğerlerini 19 yaş altı takımdan aldık. Maçtan önce de söylemiştim bir Galatasaray reaksiyonunu bekliyorum diye, bugünkü mücadeleden herkes memnundur ama böyle maçlarda ikinci golü atacaksınız. İlk yarı özellikle ikinci golü bulabilirdik. İlk yarı pozisyon vermedik ama ikinci yarı biz de pozisyon verdik. Her şeye rağmen 92'nci dakikaya kadar maçı getirdik, talihsiz şekilde birine çarpan topla gol yiyoruz. Bugünkü mücadeleden memnunum ama onun dışında daha iyi oynamalıyız, daha çok gol pozisyonuna girmeliyiz ve daha az hata yapmalıyız. Son dakikalardaki o golü hak etmedik ama ideal miydik, hayır. Bazen ne kadar koştuğunuz önemli değil, doğru koşmak önemlidir, doğru koşmak gerekir" şeklinde konuştu."DEVRE ARASINDA BİRTAKIM DEĞİŞİMLER YAŞAYACAĞIZ"Devre arasında takımda değişiklikler olacağını söyleyen Fatih Terim, "Bizim önemli bir handikapımız, sattığımız kadar almak. Devre arasında böyle bir imkan çıkarsa mutlu oluruz ama çıkmazsa da birtakım değişimler yaşayacağız. Beraberce bir devre arası geçirmemiz bizi çok mutlu edecektir. Bu sene sezon başını beraber geçirmemiş birtakım olarak devre arasında beraber olmak önemli. Önümüzdeki 1 ay kimleri alacağız, vereceğiz bunları göreceğiz. Biz geçen sene devre arasında operasyon yaptık ve çok radikal yaptık. Aldığımız her oyuncu değerli oyuncu ama bazen adaptasyonları uzun sürüyor. Tam randıman alamıyoruz ama zaman içerisinde alacağız" ifadelerini kullandı."LEMINA HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OYNUYOR"Lemina'nın performansının her geçen gün daha iyi olduğunu vurgulayan Terim, "Lemina bizim her geçen gün daha iyi oynayan bir oyuncumuz oldu. Bugün ikinci yarı en az üç tane çok önemli kontra atak var. Hangisinde o topu atabilsek veya gidebilsek mutlak golü atmamız içten bile değildi. Bugün dünyada en kolay gol bulma eylemi defansın arkasına koşu yapmaktır. Ne kadar top sizde kalırsa kalsın defansın arasına ve arkasında topla buluşmuyorsanız maalesef pozisyon zenginliğiniz olmuyor, o sıkıntıyı çekiyoruz. Bu fair-play sıkıntımız umarım devre arası bize problem çıkarmaz. Bizim hangi oyuncuları istediğimizi biliyorsunuz, inşallah alırız" dedi."HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ MÜCADELE EDİYORUZ"Galatasaraylıların umudunu kaybetmemesi gerektiğini ifade eden Fatih Terim, "Galatasaray, olduğu her yerde iddia olmalıdır, vardır. Umudumuzu kaybedecek bir noktada değiliz. Şu son dakika gollerini çıkartın, daha iyi durumda olacağımız çok açık. Her geçen gün daha iyi mücadele ediyoruz. Babel de bugün bizim için sürpriz oldu. Adem yoruldu ama çıkaramıyoruz. Ömer; 'Hocam ben koşamıyorum' demese çıkarmayacağız. Gitmiyor yapacak bir şey kalmadı ve değiştirdik. Ben de isterdim, istediğimiz oyuncuyu çıkaralım, diğerini sokalım. Ona rağmen çok iyi mücadele ettiler, ilk yarı çok da iyi işler yaptık çıkarken. Kolay değil, Brugge ön tarafı oldukça hızlı, onlarla baş etmek kolay değil, yaşlarımız da belli seviyede. Galatasaraylıların ve bizim umudumuzu kıracak bir durum yok. Hem mutluyuz, hem de umutluyuz. Önümüzde sezonun bitimine çok uzun bir süre var. Herkes milli takım arasında yara sararken, bizden 11 kişinin 6'sı dönerken sakattı, buna diyecek bir şeyim yok" açıklamalarında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Terim'in açıklamaları

Kaynak: DHA