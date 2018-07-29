Fatih Terim, Tunuslu Futbolculara Sinirlenerek Sahaya Girdi

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile yaptığı özel maçı 1-0 kazandı. Mücadeleye iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Tunus'un Rades kentindeki Rades Olimpiyat Stadı'nda oynanan hazırlık maçına sarı-kırmızılı ekip, İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Feghouli, Belhanda, Sinan Gümüş, Rodridues, Gomis ilk 11'i ile başladı.

GERGİNLİK ÇIKTI, MAÇ 3 DAKİKA DURDU

Sıcak havada oynanan mücadelenin ilk yarısı gergin geçti. Ev sahibi ekip futbolcuları Belhanda, Feghouli ve Sinan Gümüş'e yaptıkları sert müdahalelerle dikkati çekti. Müsabakanın 40. dakikasında Maicon ile Khefifi arasındaki pozisyonda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray teknik heyeti ve yedek oyuncular da Club Africain'in sert futboluna tepki gösterdi. Oyun yaklaşık 3 dakika durdu.

İlk 45 dakikada Galatasaray rakip kalede pozisyon üretmekte zorlanırken, Tunus temsilcisi orta alanda kaptığı toplarla etkili olmaya çalıştı. Ancak iki ekip de skoru değiştiremedi ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

ONYEKURU'NUN GOLÜYLE GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıya oranla ikinci devrede daha etkili oldu. Müsabakanın 90+3. dakikasında gelişen atakta ceza sahası içinde Yunus Akgün'ün şutunda kaleciden seken topu Onyekuru tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Mücadele, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.