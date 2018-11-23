Fatih Terim Takımla Birlikte Çıktı

Sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Sorumlu Levent Şahin basın toplantısına çıkmadı. Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş da takımla birlikte stattan ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede olan Teknik Sorumlu Leven Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına gelmedi. Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş ise maçın ardından takımla birlikte stattan ayrıldı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)