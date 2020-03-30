Fatih Terim taburcu edildi! İşte Terim'in kaldığı hastaneden yapılan açıklama FLAŞ... Koronavirüs tedavisi nedeniyle hastanede yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi. İşte detaylar...

Terim'in kaldığı hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir."



