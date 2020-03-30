Fatih Terim taburcu edildi! İşte Terim'in kaldığı hastaneden yapılan açıklama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Fatih Terim taburcu edildi! İşte Terim'in kaldığı hastaneden yapılan açıklama - Magazin
Koronavirüs, Fatih Terim, Magazin

Fatih Terim taburcu edildi! İşte Terim'in kaldığı hastaneden yapılan açıklama

FLAŞ... Koronavirüs tedavisi nedeniyle hastanede yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi. İşte detaylar...

30.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:32
Fatih Terim taburcu edildi! İşte Terim'in kaldığı hastaneden yapılan açıklama

Terim'in kaldığı hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir."

Kaynak: Snob Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Sular durulmuyor! Hadise'nin ablası aileden veto yedi Magazin
Sular durulmuyor! Hadise'nin ablası aileden veto yedi
Behzat, yasak nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camdan hasret giderdi Magazin
Behzat, yasak nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camdan hasret giderdi
Demet Akalın, Sağlık Bakanı'na seslendi: Çocuğum her gece ağlıyor Magazin
Demet Akalın, Sağlık Bakanı'na seslendi: Çocuğum her gece ağlıyor
Grammy ödüllü Joe Diffie, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Magazin
Grammy ödüllü Joe Diffie, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sınırları zorlayan Ebru Polat, süper minisiyle kalça dansı yaptı Magazin
Sınırları zorlayan Ebru Polat, süper minisiyle kalça dansı yaptı
Bunu da gördük! İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı Magazin
Bunu da gördük! İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı
Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Kim Kardashian, korona mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayacak
Kim Kardashian, korona mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayacak
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim frikikten son anda kurtuldu
Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim frikikten son anda kurtuldu
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler
Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler
Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu
Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
Türk takipçi, güzel modelin yayınına 'Göğüs' yorumuyla damga vurdu
Türk takipçi, güzel modelin yayınına "Göğüs" yorumuyla damga vurdu
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Arda Turan Rüştü Reçber Yılmaz Vural Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Açıklama Fatih Terim Büyükçekmece
Şu an buradasınız: Fatih Terim taburcu edildi! İşte Terim'in kaldığı hastaneden yapılan açıklama - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 16:06:34. #1.14#
title