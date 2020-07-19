Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler gitti
Medipol Başakşehir-Kayserispor maçının 66. dakikasına girildiği anda Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler kesildi.
19.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:40
Medipol Başakşehir-Kayserispor maçının 66. dakikasına girildiği anda Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler kesildi.
Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşması sırasında elektrikler gitti. Müsabakanın 66. dakikasına girildiği sırada bir anda stadyumun elektrikleri kesildi. Bu dakikaya kadar turuncu-lacivertlilerin 1-0'lik üstünlüğü bulunuyordu.
Hakemler ve futbolcular daha sonra sahanın içinde elektriklerin gelmesini bekledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA