Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler 2. kez kesildi Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler 2. kez kesildi.

Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler 2. kez kesildi.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Başakşehir - Kayserispor maçında yine elektrik sorunu yaşandı. Müsabakanın 84. dakikasında elektrikler bir kez daha gitti ve müsabaka durdu. 8 dakikalık aranın ardından elektrikler tekrar geldi ve mücadele kaldığı yerden devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA