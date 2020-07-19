Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler 2. kez kesildi
Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler 2. kez kesildi.
19.07.2020 23:17 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:11
Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler 2. kez kesildi.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Başakşehir - Kayserispor maçında yine elektrik sorunu yaşandı. Müsabakanın 84. dakikasında elektrikler bir kez daha gitti ve müsabaka durdu. 8 dakikalık aranın ardından elektrikler tekrar geldi ve mücadele kaldığı yerden devam etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA