Fatih Terim, Sosyal Medya Hesabından Galatasaray Taraftarına Mesaj Gönderdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi. Terim, "Yolumuz açık, başımız dik, yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, yeni sezon öncesi sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Hedef 22' vurgusu yapan deneyimli teknik adam, "Galatasaray, imkansız ve hayal denilenleri gerçeğe dönüştürüp tarihe geçen, zorlukları birleşerek aşan, değişimin öncüsü, sahada ruhunu, tribünde varlığını ortaya koyan ve en önemlisi inanmaktan vazgeçmeyenlerin takımıdır. Yolumuz açık, başımız dik, yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.
Terim'in yaptığı bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce kez paylaşıldı.
YORUMLAR (10)
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Amin hocam basarilar size guvenimiz tam bizde arkanizda olacaz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çocukluk aşkımsın sen ilk göz ağrımsım kimseyi kimseyi sevmedim senin gibi..... I LOVE CİMBOMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Her şey Galatasaraya feda olsun.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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İstifaya davet ediyoruz 8 gözle bekliyoruz ağzımızın tadını bozmadan istifa etCevap Yaz 5 19 Yayından Kaldır