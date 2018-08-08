Fatih Terim, Serdar Aziz'e Çıkıştı: Bu Kadar Hata Yapılır mı Serdar ?

Süper Kupada Akhisar müsabakasında hem performansı, hemde yaptığı hatalarla eleştirilen Serdar Aziz'e teknik direktör Fatih Terim, "Ne oluyor Serdar! Bu kadar hata yapılır mı?" diyerek kızdığı öğrenildi.

Şampiyonluğun kazanıldığı geçen sezonda takımın en iyilerinden olan Serdar Aziz, Galatasaray'ın Akhisar'la oynadığı ilk resmi maçta sınıfta kaldı.

SELEZNYOV GİBİ AĞIR BİR SANTRFORU BİLE DURDURMAKTA ZORLANDI

Akhisar ile yapılan müsabakada Seleznyov gibi ağır bir santrforu bile durdurmakta zorlanan 27 yaşındaki stoperin performansı geçer not almadı. Hazırlık maçlarının birçoğunu sakatlığı nedeniyle kaçıran milli futbolcu, Maicon'un eleştirildiği bir ortamda kötü oynayınca teknik heyeti oldukça şaşırttı.