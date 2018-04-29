Fatih Terim, Derbi Öncesi Şenol Güneş'in Yanına Gitti
Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi Fatih Terim, Fenerbahçe maçında yaralanan meslektaşı Şenol Güneş'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye'nin merakla beklediği dev derbi öncesi sürpriz yaşandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesinde Beşiktaş soyunma odasına giderek teknik direktör Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fatih Terim, ayrıca Siyah-Beyazlı takıma başarı dileklerini iletti.
Kaynak: Skorer
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