Fatih Terim sahayı terk etti
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Fatih Terim sahayı terk etti

04.10.2020 21:08 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:11
Fatih Terim sahayı terk etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının sonuna eklenen 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek, soyunma odasına gitti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının sonuna eklenen 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek, soyunma odasına gitti.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zaman işaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim uzatma oynanacak dakikaya tepki göstererek, dördüncü hakeme "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın" diyerek sahayı terk etti.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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