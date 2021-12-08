Fatih Terim: Play-off maçı gibi olacak

"Doktorlarımızdan gerekli izni alarak buraya geldim"

" İtalya'da bana karşı olan sevgi, herkese nasip olacak bir şey değil"

Serhan TÜRK/ ROMA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio ile oynayacakları maçın bir play-off maçı gibi olacağını söyledi.

Fatih Terim basın toplantısının sonunda İtalyan basın mensuplarına İtalyanca veda ederken, basın toplantısının tercümanına da büyük övgülerde bulundu ve kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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