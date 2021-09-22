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Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a konu oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim bu karşılaşmada sürpriz bir 11 sahaya sürdü. Savunmada Luyindama yerine Alpaslan'a şans veren Terim, orta sahada ise yeni transfer Assunçao'yu ilk kez görevlendirdi. Oğulcan ve Feghouli de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan isimler olarak dikkat çekiyor.

Süper Lig'de üst üste 3 haftadır puan kaybı yaşayan Galatasaray, Kayseri deplasmanında kötü gidişi durdurmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadroda ciddi değişikliklere giderken Oğulcan ve Assunçao gibi isimler bu sezon ilk kez ilk 11'de kendine yer buldu.

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET KALDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi. Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Galatasaray, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.

İŞTE İLK 11'LER

Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Oğulcan, Feghouli, Muhammed

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Ali Gülhan
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