Fatih Terim neşteri vurdu! İşte Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler

Süper Lig'de üst üste 3 haftadır puan kaybı yaşayan Galatasaray, Kayseri deplasmanında kötü gidişi durdurmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadroda ciddi değişikliklere giderken Oğulcan ve Assunçao gibi isimler bu sezon ilk kez ilk 11'de kendine yer buldu.

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET KALDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi. Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Galatasaray, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.

İŞTE İLK 11'LER

Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Oğulcan, Feghouli, Muhammed

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