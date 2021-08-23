Fatih Terim, Nelsson'a formayı verdi! Galatasaray-Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'la karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Fatih Terim bu maçta savunmada performansı merakla beklenen yeni transfer Victor Nelsson'a şans verdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da cezalı Marcao'nun yanı sıra lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ve sakatlığı bulunan Arda Turan forma giyemeyecek. Hatayspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf