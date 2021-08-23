Fatih Terim, Nelsson'a formayı verdi! Galatasaray-Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Terim, Nelsson'a formayı verdi! Galatasaray-Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fatih Terim, Nelsson'a formayı verdi! Galatasaray-Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'la karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Fatih Terim bu maçta savunmada performansı merakla beklenen yeni transfer Victor Nelsson'a şans verdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da cezalı Marcao'nun yanı sıra lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ve sakatlığı bulunan Arda Turan forma giyemeyecek. Hatayspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a 'Oğulcan Çağlayan' cevabı: İddialar tamamen gerçek dışıdır
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a "Oğulcan Çağlayan" cevabı: İddialar tamamen gerçek dışıdır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Hande Erçel Demet Akalın
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Mert Günok Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fatih Terim, Nelsson'a formayı verdi! Galatasaray-Hatayspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 20:48:57. #1.15#

title