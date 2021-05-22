Fatih Terim: "Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kendisiyle yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kendisiyle yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Terim açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak, mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Saygılarımla" dedi.

Fatih Terim, paylaşımını kendi el yazısı ile yazılan kağıtla yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı