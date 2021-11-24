Fatih Terim: Marsilya maçının önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum

"Bana hangisi daha önemli diye sorarsanız, Marsilya maçı daha önemlidir derim"

"En az gol pozisyonu gören takımız, en fazla gol beklentisi olan takımız ama sıralamada buradayız"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Marsilya maçının öneminin önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum. Muhakkak ki bizim için ezeli rakibimizle oynadığımız maçlar çok önemli, çok üzüldük. Ama bana hangisi daha önemli diye sorarsanız, Marsilya maçı daha önemlidir derim" dedi.

"Kendinizle ilgili eleştirileri görüyor musunuz" sorusuna Terim, "Tabii ki kulağıma geliyor, görüyorum, okuyorum. Eleştiriler olacaktır. Yeter ki dozunda, edeplice, ahlaklıca olsun. Onları anlamaya çalışıyorum. Galatasaray takımı bu, iyi gitmiyorsa eleştiriler olur. Nasıl kaybettik, onlara bakalım. Bir gün gelirse ben de isim veririm, onlar Fatih Terim demiyor mu? Oradan sonra daha rahat adres bulur herkes" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

Haberi Kaydet