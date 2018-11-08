Fatih Terim, Maç Öncesi Schalke Hocasından Konoplyanka'yı İstedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke ile oynanan maç öncesi "Konoplyanka'yı kullanmıyorsanız bize verin." teklifinde bulundu.
Galatasaray'ın Schalke'ye 2-0 yenildiği maçtan önce samimi bir şekilde sohbet eden iki teknik direktörün transfer konuşması yaptığı ortaya çıktı.
Fotomaç'ta yer alan haberde; Alman gazetecilerin iddiasına göre Fatih Terim, Schalke'nin hocası Tedesco'ya "Konoplyanka'yı kullanmıyorsan kiralık olarak bize verin" teklifinde bulundu. Tedesco ise "Bu çok ani bir teklif oldu. Şu an bir yanıt veremem" dedi.
8 MAÇTA 2 ASİST YAPTI
Galatasaray'a karşı forma giymeyen 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız, bu sezon 8 maçta 2 asist üretti. Asıl mevkisi sol kanat olan Yevhen Konoplyanka santrafor ve forvet arkası da oynuyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Sarı-kırmızılılar Tudor döneminde de bu oyuncuya teklif yapmıştı.
YORUMLAR (16)
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Terim bu işi Türkiye Liginde de yaparak rakibin en iyi oyuncusunu maçtan önce oynayamayacak hale getirir. Uzmanlık alanı yani.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu gsyi neden bu cekemiyorlar meyve veren agac taslanirCevap Yaz 4 6 Yayından KaldırA.SEVER: Evet çok çok haklisin , çünkü Hasan Sas Fatih Terim gibisi hiç bir klüp''de yok ve olamaz. Yeni Model spor yöneticileri bunlar Küfür''den kavgadan geri kalmazlar Ya bizler sporu yanlis biliyoruz yada onlar ??????????4 1 Yayından Kaldır
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hasan şaş ı koy kanada fatih antraman yaptır biraz futbolcudan çok sumocuya benziyorCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Ne oldu terim efendi? Bu adam dnipro da sozlesmesi bitmisken bas bas bagirdik bedava ya alin diye ama kimse dinlemedi noldu simdi yalvarirsin iste verirler mi hic bize artik gecti o isler.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır