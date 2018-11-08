Fatih Terim, Maç Öncesi Schalke Hocasından Konoplyanka'yı İstedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke ile oynanan maç öncesi "Konoplyanka'yı kullanmıyorsanız bize verin." teklifinde bulundu.

Galatasaray'ın Schalke'ye 2-0 yenildiği maçtan önce samimi bir şekilde sohbet eden iki teknik direktörün transfer konuşması yaptığı ortaya çıktı.

Fotomaç'ta yer alan haberde; Alman gazetecilerin iddiasına göre Fatih Terim, Schalke'nin hocası Tedesco'ya "Konoplyanka'yı kullanmıyorsan kiralık olarak bize verin" teklifinde bulundu. Tedesco ise "Bu çok ani bir teklif oldu. Şu an bir yanıt veremem" dedi.

8 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Galatasaray'a karşı forma giymeyen 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız, bu sezon 8 maçta 2 asist üretti. Asıl mevkisi sol kanat olan Yevhen Konoplyanka santrafor ve forvet arkası da oynuyor.

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Sarı-kırmızılılar Tudor döneminde de bu oyuncuya teklif yapmıştı.

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YORUMLAR (16)

  • YAŞAR:
    Terim bu işi Türkiye Liginde de yaparak rakibin en iyi oyuncusunu maçtan önce oynayamayacak hale getirir. Uzmanlık alanı yani.
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  • UĞRATTI :
    Bu gsyi neden bu cekemiyorlar meyve veren agac taslanir
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    A.SEVER: Evet çok çok haklisin , çünkü Hasan Sas Fatih Terim gibisi hiç bir klüp''de yok ve olamaz. Yeni Model spor yöneticileri bunlar Küfür''den kavgadan geri kalmazlar Ya bizler sporu yanlis biliyoruz yada onlar ??????????
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  • ?:
    Ne oldu terim efendi? Bu adam dnipro da sozlesmesi bitmisken bas bas bagirdik bedava ya alin diye ama kimse dinlemedi noldu simdi yalvarirsin iste verirler mi hic bize artik gecti o isler.
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