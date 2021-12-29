Fatih Terim: Maalesef sadece Avrupa kaldı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - "Okan'ı vermemizin sebebi oynamasıydı"

"Farioli iddiaları doğru değil"

Serhan TÜRK/ - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Galatasaray'ın normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maçın penaltı atışları sonucunda Altaş Denizlispor'a 6-5 yenildiği ve kupaya veda ettiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Son olarak Terim, Olimpiu Morutan'ın yeteneklerinden şüphesi olmadığını ve oyuncunun daha da gelişeceğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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