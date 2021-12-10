(Fatih Terim) Lazio-Galatasaray maçının ardından (2) - Haberler
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(Fatih Terim) Lazio-Galatasaray maçının ardından (2)

AA / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı hafta maçında Lazio ile Galatasaray takımları İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı hafta maçında Lazio ile Galatasaray takımları İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Lazio ile Galatasaray arasındaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

(Fatih Terim) Lazio-Galatasaray maçının ardından (2)

(Fatih Terim) Lazio-Galatasaray maçının ardından (2)

(Fatih Terim) Lazio-Galatasaray maçının ardından (2)

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AA / Fahrettin Gök - Son Dakika Haberleri

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