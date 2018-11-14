PFDK'dan 10 Maç Ceza Alan Fatih Terim, Kendi Rekorunu Kırdı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK'dan aldığı 10 maçlık ceza ile, 2012-2013 sezonunda aldığı 9 maçlık cezayı solladı.
Fenerbahçe derbisinde hakareti ve açıklamalarından dolayı toplam 7 maçlık bir cezayla karşı karşıya kalan Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 karşılaşmasının öncesi ve sonrasındaki açıklamalarıyla bir kez daha Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Fatih Terim'in konuşmalarını değerlendiren Kurul, "sportmenliğe aykırı açıklama"lar nedeniyle üç maç, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı geldi. Futbol Disiplin Talimatı'na göre sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle teknik adamlara 3 ile 7 maç arasında ceza öngörülüyor.
GALATASARAY İLK TURDA ELENİRSE TERİM LİG MAÇLARINI KAÇIRACAK
Kayseri karşısında ilk cezasını çeken Terim, Tahkim Kurulu'nda herhangi bir indirim almadığı takdirde, ligdeki Konya, Beşiktaş, Çaykur Rize, Başakşehir ve Sivas karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacak. Bunların dışında fikstüre göre bu süreç içerisinde dört kupa maçı görünüyor. Eğer Cim-Bom, ilk turda elenirse, Terim ligdeki Ankaragücü ve Göztepe maçlarında da görev yapamayacak.
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Bence acilen böylelerinin ülkeden kovulması lazım. Çocuklara gençlere kötü örnek oluyor. Kavgadan kabadayılıktan başka bir şey öğretmiyor. Milli ruhu bitirdi kimse milli takımı sevmiyor kötü örnek bu paragöz parator. Egosuyla herkes nefret ediyor bu adamdan cinconsporlular himmetsporlular hariç. Zaten böyle kişiliksiz, karaktersiz biri Türkiye’de cinconsaraydan başka takım çalıştıramaz. Tencere kapak misali.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ey gese liler üzülmeyin. Çünkü Yusuf Namoğlu amcanız olduğu sürece siz yine o 10 maçtan bedavaya 30 puan alacaksınız. Belhanda o kadar pislik yaptığı halde sevk bile edilmedi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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türk futbol tarihinin en ahlaksız teknik direktörüCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kebabçı selahattinden yediği dayak imPARAtora yetmedi galibaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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10 hafta takimin basinda olmayan adama dunya kadar maas odemeyin , kovun gitsin bari. . . f. terim olsa da olmasa da gs 3. ncu olacak zaten. .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır