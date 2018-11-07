- Fatih Terim: "Kayrılmaktan gayrı, bir de sokak kabadayısı lafı var. Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı?"

GELSEN KİRCHEN - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray bugün Schalke 04 ile oynadığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına Schalke 04 ile oynadıkları maçı değerlendirerek başlayan Fatih Terim "Oyuna böyle başlamak büyük bir talihsizlik tabi ki. Bir sıfır mağlup başladık hiç alakası yokken bir gol yedik. Birkaç dakika bunun şokundan sonra oyunda dengeyi sağladık. Açıkcası ilk yarıda da 5-6 gol girişimimiz var. Bunların bir iki tanesi de pozisyon. Beraberliği yakalayamadık." dedi.

Maçta istekli ve arzulu oynadıklarını söyleyen Terim, buna rağmen skoru değiştiremediklerini belirtti. Fatih Terim "Yediğimiz basitlikteki golü yiyoruz ama gole çeviremiyoruz. Porto'da 10-12 pozisyon var bunlardan daha kolay onları da atamadık maalesef. Golden sonra Schalke oyunun hakimi oldu, biz de oyunu bıraktık. Schalke'yi tebrik ediyorum, bizden daha iyi oynadılar ve kazandılar." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara değinen Fatih Terim "Belki sportif olarak birçok şeyle boğuşuyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak derbiden sonra iğneyi kendimize batırırken, çuvaldızı batıracağımız dış meseleler var. Cuma günü derbide tek bir pozisyon veya kişi üzerinden sorun çıkarmaya çalışmak çok doğru bir şey değil. İkinci yarı 2-0 önde devam ederken, bir takımın temposunu düşüren, aldığı veya almadığı veya yanlış aldığı kararlarla önce oyunu sabote edip, sonra tribünleri ve bizleri çileden çıkaran bir saha yönetimi vardı. Yetmedi, maçın başından beri, susmayan ve durmayan rakip takım yedek kulübesi de var. Bazen tribünden seyretmekle, televizyon başından seyretmek insanları yanıltabilir. Çok büyük farklılıklar olduğunu görebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Çıkan olayları tasvip etmediğini söyleyen Terim" Ancak olayların o boyuta gelmesine sebep olanların da değerlendirme sürecine tabii olması gerektiğini düşünüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu olaylar kimin işine yaradı, bir bakın isterseniz. Kimin gündemini değiştirdi? Bugün mesele Fatih Terim, takım veya kişiler değil. Meseleye Galatasaray'a sahip çıkmak olarak bakılmalı. Görüş ayrılıklarını bırakmalı, birlikte hareket etmeli Galatasaray. Galatasaray ile Fatih Terim'in yan yana olmasından rahatsız olanlar var. Büyük resme baktığımızda, kenetlendikçe, emeğini, haklılığını aramaktan çekinmeyen bir kitle ortaya çıkıyor. Dünya üzerinde çok az böyle oluşum vardır." dedi.

Eksik oyuncularının olmasına rağmen rakiplerinin önünde olduklarını söyleyen Fatih Terim "Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, olmazsa UEFA'dayız. İyi gitmeyen şeye de bir bakalım. Hedef saptırma gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı. Melo'ya küfreden bu hakem değil mi? Böyle düşünenlerin lütfen niyetini sorgulayan, amacını sorgulayın, beni değil ayıptır. Bu maçın bu hale gelmesinde sen sebepsin. Olayı çok yadırgadım." şeklinde konuştu.

Hakem Fırat Aydınus ile ilgili "Kendisinin doğru maç yönettiğine inansa, çağırır iki oyuncuyu sarı kartı gösterir, ondan sonra maçı bitirir. Ayrıca ben kimseyi tehdit etmedim 'bütün provokeyi sen yaptın' dedim. Eğer yüksek sesle ve biraz abarttıysam bundan da rahatsızlık duyarım ama söyledim mi 'evet' ben saklamıyorum." dedi.

Hasan Şaş'ın davranışını onaylamadığını söyleyen Terim "Kesinlikle davranışını onaylamayalım. Ancak Hasan, kimsenin cezalandırmasını beklemeden, kendisini cezalandıran bir teknik adam ve karaktere sahip. Özeleştirisini de yapar. Yaptığının yakışmadığını ve zarar verdiğini de biliyor. Ancak bana göre Galatasaray'a verdiği yarar, zarardan daha fazladır. Eğer onunla ilgili bir konu varsa, ona da biz karar veririz. Onun için yararının daha fazla olduğunu da ısrarla belirtmeliyim. Tükürme falan diyorlar, ben kimseye tükürmedim, insan beddua ederken ne yaparsa onu yaptım." ifade etti.

Önemli açıklamalarda bulunan Terim "Ceza ne olur ne olmaz henüz bilmiyoruz ancak sahaya 11 kişi çıkacağız. Sadece işlerini yapmak için çıkmayacak bu 11, ceza alan belli değil ama alması muhtemel herkes için oynaması gerekiyor. Vefat eden taraftar, maç esnasında, devre arasında ve genellikle maç sonunda olanlar bana aktarılır. Flash'da haberim yoktu, sonra söylediler. Basın toplantısında da ilk söylediğim söz, bu evladımız için çok üzüldüğümü, vefatından duyduğum üzüntüyü ve rahmet diledim. Ancak ben bu konudan malzeme çıkarıp kin ve nefretle bana veya taraftarlarımıza kelam edilmesini, bu vefatı ahlaksızca gündem değiştirmeye yönelik kullananları kınıyorum." dedi.

Fatih Terim "Bakın arkadaşlar her şeyi çabuk unutuyoruz. Bir gecede Play-Off çıktı ortaya. Hatırlarsınız çok uzak değil. Son maçta iki tane Galatasaraylı öldü. Play-Off olmasaydı ölmeyecekti. Kimseyi suçladık mı biz ya? Kim ister bu ülkede daha 1990'lı yıllarda hiç bir canın yerini, hiç bir başarı, hiç bir galibiyet, hiç bir zafer tutamaz diyen ilk insanlardan biriyim ben. Nasıl üzülmem? Nasıl başka bir şey onun yerine koyarım da bunlardan medet umanlar olur mu öyle şey." dedi.

Bir konu daha var söylemem gereken. Taraftarlarımız ne zaman bir koreografi yapsa veya ben ne zaman Galatasaray için sesimi yükseltsem, bu ve benzeri şeyler söyleniyor maalesef bana.

Bu camianın hakkının yenmemesi için elimden geleni yaptığını söyleyen Terim "Benim tek söyleyeceğim ortak hayallerimiz için yapacağımız daha çok iş olduğu yönünde." dedi.

Terim, "Kayrılmaktan gayrı, bir de sokak kabadayısı lafı var. Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı? Üste çıkmak için, had aşmak ve sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak, bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor. Umarım yanılmıyorumdur. "dedi.