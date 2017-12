Fatih Terim: "Kaybederken Bile Alkış Alan Bir Takım Olmalıyız" -2

- Fatih Terim: "Kaybederken bile alkış alan bir takım olmalıyız"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Göztepe karşılaşması sonrasında konuştu. Göztepe galibiyetinde kendisinin bir etkisi olmadığını söyleyen Terim, ikinci yarı için de yapılacak olan takviyeler olacağını ve kaybederken bile alkışlanan bir takım olacaklarını söyledi.

Tudor'un gönderilmesi sonrasında hafta içinde takımın başına geçen Fatih Terim, Göztepe karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Terim, Ali Sami Yen'de oyuncuların ve taraftarların kendisine hoşgeldin dediğini belirterek, "Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar Ali Sami Yen'de olmak ve galip gelmek çok güzel. Göztepe'yi ve Tamer Tuna hocamızı tebrik ediyorum. Çok iyi bir takım yapmış ve iyi oynuyorlar. Herkese karşı her yerde iyi sonuçlar alabilirler. Böyle güzel bir camiaya böyle bir takım yakışırdı. Taraftarlarımız bizimle olunca her şey daha güzel. Sadece 2 antrenmanla maça çıktık. Bu nedenle bütün başarı oyuncularımıza aittir. İlk yarıda gol yeyip sarı kart görüyorsunuz, sonra eşitliği yakalıyorsunuz. İkinci yarıda ise çok iyi mesajlar veriyorsunuz. Son 7 haftada 4 yenilgi alan Galatasaray'ın birden kolay dönüşünü kimse bekleyemez. Endişesi var, hocası değişmiş, baskı var. Galatasaray bir sezonda ancak 4 maç mağlup olmalı. Bu sıkıntıların içinde oynamak kolay değil. Ama ikinci yarıda oynayacağımız oyunun mesajını verdiler. Çok zevkli bir maç oldu. Şimdi benim yoğun çalışma dönemim başlıyor. Ekibimle birlikte tüm teknik konuları masaya yatıracağız. Tüm Galatasaraylılar olarak güzel günlere beraberce yürüyeceğiz inşallah. Yarın akşam idmanının ardından Buca maçı için kampa gireceğiz. Benden önce verilen izinlere ben de katıldım. Bazı oyuncularımız yarın gidecek" ifadelerini kullandı.

"Ben olsaydım Sabri'yi göndermezdim"

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı dileyen Terim, Sabri için de, "Galatasaray, emek verenlere vefa gösterir. Sabri bunu hak etmiştir. Ben olsaydım Sabri'yi göndermezdim. Büyük camialar sembolleriyle ayakta kalır. Sabri buna layık bir oyuncu" dedi.

İkinci yarıda taktik değişiklik yaptığını söyleyen tecrübeli hoca, "Oyun içinde iyi gitmeyen bir şeyler vardı. Büyük takımların reaksiyonunun böyle durumlarda gerçekleşmeli. İlk yarıda teknik çok konuşmadım. Bütün işi oyuncular yaptı. Devre arası, antrenörlerin çay molası olmamalıdır ve bir şeyleri değiştirmelidir. Size verilen şans 15 dakikada 5 dakikalık bir süre. Bu 5 dakikada da taktik veya teknik değişiklikleri, oyuna müdahalenizi yapmak zorundasınız. Bugün kimi hazırlamaya kalksak, başka yerden sakatlık haberi geldi. Bugünkü kadar karar değiştirdiğimi hatırlamıyorum. İlk yarıda 1 değişiklik hakkımızı kullanınca buna dikkat ettik. Olur böyle şeyler. Devre aralarını iyi kullanmamız lazım" diye konuştu.

"Mutlaka gidenler de olacak, kalanlar da"

Değiştirebilecekleri gerçeklere emek harcamaları gerektiğini söyleyen Fatih Terim, "Mevcut bir kadromuz var ve performansı yukarıya çekmeliyiz. Mutlaka içinden göndereceklerimiz olacak çünkü liste yapacağız. Koca Galatasaray'ın neredeyse sol beki yok. Var olan sakat. Sağ bek bugün sakatlansa, kimi koyacaksınız. Mutlaka birini koyarsınız ama bir bütün halinde hazır olmak istiyoruz. Mutlu bir şekilde devam edeceğiz ve oynadığımızdan zevk almak zorundayız. Eksiklerimiz var. Seyircilerimizin kızdığı bazı isimler var. Biz koyduktan sonra zaten onlar bir şey demezler. Ama şu bir gerçek ki, birkaç mevki için başkan ve yöneticilerimizle konuştuk. Benden evvel harekete geçmişler. Kulübün durumunu sarsmayacak şekilde olmazsa olmaz alınması gerekenler var, gitmesi gerekenler de var. Zamanımız az, işimiz çok. Bugün Martin de, Denayer de çok iyi oynadı. Eğer Rodrigues sakatlanmasaydı çok daha iyi oynayabilirdi. Ama Yasin de Rodrigues'i aratmadı. Soğuk havada bu stat doluysa iyi bir şey. Ben gittiğimde 47 bin 500 ortalamayla oynuyorduk. İnsan o kadar heyecanlanıyor ki. Sizi başka taraflara götürmeden geçmiyor. Merve dün sadece maç için Amerika'dan gelmiş. Üzerimizde baskı kuran böyle Galatasaraylılar da var. Yaman'ı bırakıp gelmiş, yarın geri dönecek. İlk baskı oradan geliyor. Futbolcuyken de, 1996'da başlayan Galatasaray serüvenimde de adı konmamış, müthiş bir ilişkimiz var taraftarımızla. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Taraftarsız olmuyor. Çok heyecanlandım, mutlu oldum, gurur duydum" açıklamasında bulundu.

"Eboue'yle ilgili elimizden geleni yapacağız"

Eşiyle yaşadığı boşanma davasında her şeyini kaybeden ve intihar etme noktasına geldiği iddia edilen Aboue'yle ilgili olarak da konuşan Fatih Terim, "Eboue'yle ilgili haberleri soyunma odasında söylediler, orada haberim oldu. Elimden ne gelirse yaparız. Arkadaşlarımız inceliyor, elimizden geleni yaparız" dedi.

Heyecanını koruduğunu söyleyen Terim, "İçinizdeki coşku biterse, başka yere doğru çekilmek zorundasınız. Bu tutkuyu kaybetmemek lazım. Bizdeki hem futbol hem Galatasaray tutkusu. Allah da bunu kaybettirmesin. Benim çalışmadığım dönem çok az. Çalışmadığım zaman da bile herkesten fazla maç izlerim, herkesten fazla futbolla hareket ederim, yeni şeyler üretmeye bakarım. Benim bir hayatım ailem, diğer hayatım futbol, şimdi de bir diğer hayatım Galatasaray. Hepsi bir araya geldiğinde heyecan dorukta oluyor" diye konuştu.

"Üst sıradaki takımlar sonuna kadar götürür"

Lig yarışında olan takımların sonuna kadar gideceğini söyleyen Terim, "Kıran kırana bir lig geçiyor. Rakiplerimiz puan kaybediyorlar, biz de kaybedeceğiz. Rakipler ne kadar kaybederse kaybetsin, siz kazanmadıkça bir esprisi yoktur. O zaman zaten size mani yok. Şampiyonluklar kolay değil, büyük özveriler isteyen uğraşlardır. Yolumuz çok uzun ve zorlu. Tüm Galatasaray camiası, taraftarlarla birlikte yürümeli. Herkes taşın altına elini sokmalı. İyi günlere gideceğiz inşallah" dedi.

En önemli konunun kendilerinin galip gelmesi olduğunu da sözlerine ekleyen Terim, "Benim ilk maçım. Malatya'dan yenilgiyle dönmüş bir takım, hafta içinde çalkantı yaşamış bir takım. Kaybettiğiniz zaman devre arasının getireceği moral bozukluğunu düşününce, bu maçı kazanmak çok önemliydi. Bu hafta rakipler puan kaybetti, yarın biz puan kaybedebiliriz. Önemli olan ligin sonu geldiğinde birinci bitirebilmek. Rakiplerimiz güçlü, çok iyi ve iyi kadroları var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Kayserispor, Bursaspor, Göztepe, Trabzonspor gibi rakipler varken kötü oynama lüksümüz yok. Belki 1 puan için iyi diyeceğimiz noktalar olacak ama 3 puan için sıraya gireceğiz. En kızdığım şey, mağlubiyete futbol olarak reaksiyon göstermeyip kabullenmektir. Bazen rakip çok iyi olur ama kaybederken de, taraftarın gurur duyacağı bir takım olmalı ortada. İşimiz zor, rakiplerimize saygı duyuyoruz. Taraflı tarafsız oynadığımız futbolla bize gösterilecek olan teveccühü hat etmek istiyoruz. Göztepe'ye tekrar başarılar diliyorum ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Devreyi böyle kapatmaktan başkan ve yöneticiler de mutlu olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Taffarel'in gelmesini istiyorum"

Yardımcıları konusunda da konuşan Fatih Terim, "Yardımcı antrenör konusunu yarın öbür gün halletmiş olacağız. Taffarel'le konuşuyoruz her gün. Başka arkadaşlarımız da var. Bu konuda başka planlarım ve değişik düşüncelerim var. Yerli yabancı Galatasaray'a hizmet etmiş, benimle beraber yürümüş birçok değerli arkadaşımız var. Başkan ve yönetimle görüşüp onları bir araya getirmek istiyorum. Kayıtsız şartsız bu isimler içinde en önemlisi Taffarel" diyerek sözlerini tamamladı.