Fatih Terim kadroda değişiklik yapmadı
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Fatih Terim kadroda değişiklik yapmadı

05.12.2020 19:06 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:30
Fatih Terim kadroda değişiklik yapmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son hafta oynadıkları ve 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Hatayspor karşısında değişiklik yapmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son hafta oynadıkları ve 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Hatayspor karşısında değişiklik yapmadı.

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim son hafta oynadıkları Çaykur Rizespor kadrosunda değişiklik yapmadı. Korona virüs testleri pozitif çıkan ve daha sonra negatife dönen Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk 21 kişilik kadroda yer aldı. Sonucu negatife dönen diğer oyuncu Ryan Babel ile hafta içi özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao ile Marcelo Sarracchi kadroda bulunmuyor. Omar Elabdellaoui ise karantina süresi devam ettiği için kadroda yer almadı. Hatayaspor karşısında sahaya kaptan olarak Ryan Donk çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz bekledi.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop'u unutmadı. Diagne karşılaşma öncesi ısınmada Diop'un 19 numaralı milli takım formasını giyerek onu andı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Fatih Terim kadroda değişiklik yapmadı
Fatih Terim kadroda değişiklik yapmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Oktay

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