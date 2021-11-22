Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim'in cezası ne?
Fatih Terim, GS-FB derbisinin 90+6.dakikasında kırmızı kart gördü. Sporseverler gelişme sonrası Fatih Terim'in cezası ne ve Fatih Terim kaç maç ceza aldı?
90+6.dakikada Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün ardından Halil Umut Meler'e sert itirazlarda bulunan Fatih Terim, ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla tribüne gönderildi. Peki, Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim'in cezası ne?
FATİH TERİM KAÇ MAÇ CEZA ALDI?
Terim gelecek hafta takımının başında sahaya çıkamayacak. Galatasaray ligin 14.haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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