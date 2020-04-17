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Fatih Terim, Juventus, Spor

Fatih Terim, İtalyan gazetesine konuştu Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından şu an iyi durumda bulunduğunu, sağlığına kavuşmasında hastalığın erken tespit edilip tedaviye hemen başlanmasının etkili olduğunu belirtti.

17.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:16
Fatih Terim, İtalyan gazetesine konuştu Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından şu an iyi durumda bulunduğunu, sağlığına kavuşmasında hastalığın erken tespit edilip tedaviye hemen başlanmasının etkili olduğunu belirtti.

Deneyimli teknik adam, İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a geçirdiği koronavirüs hastalığından, bu hastalığın futbol dünyasına etkilerine ve milli futbolcu Merih Demiral'ın Juventus'taki kariyerine kadar pek çok konuda değerlendirmede bulundu.

Röportajda ilk olarak, "En önemli soru, nasılsınız ?" suali yöneltilen Terim, "İyiyim, çok teşekkür ederim. Virüsü ilk belirtilerini gösterir göstermez fark ettiğimiz için şanslıydım. Böylece hemen tedaviye başladık. Şimdi evdeyim, dinleniyorum." ifadelerini kullandı.

Endişe edip etmediğiyle ilgili Terim, "Hissettiğim şeyi tarif etmeme endişe kelimesi yetmez. Virüsü kapıp atlatan İtalyan dostlarımın beni anlayacaklarını düşünüyorum. Dünyanın çok önemli bir sınav verdiğini düşünüyorum. Sizin aracılığınızla da benim ikinci evim olan İtalya'ya yakınlığımı ve taziyelerimi dile getirmek istiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun." açıklamasında bulundu.

Bu virüsün çok şeyi değiştirdiğini, sabır, akıl ve anlayış konusunda insanları test ettiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Karantina sonrasında ailemle ve sevdiklerimle daha fazla zaman geçireceğim. Bana daha çok huzur veren şey için elimden geleni yapacağım. Başıma gelenler karşısında daha affedici olacağım ve daha az üzülmeye çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

İstanbul'un salgından nasıl etkilendiği hakkında Terim, "Yaşamlarımızı çok hızlı tüketiyoruz. Virüs tüm dünyada buna 'dur' dedi. İstanbul da bundan farklı değil. Güneş olmasına rağmen üzüntü ve belirsizlik hissediliyor. Umutla hepsinin geçeceğini bilmek gerekiyor." yorumunu yaptı.

"İstanbul büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilir"

İstanbul'un Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final gibi bir organizasyona ev sahipliği yapma ihtimaliyle ilgili Fatih Terim, "Bu fikir benim hoşuma gider. Neden olmasın? Türkiye, son yıllarda spora ve spor tesislerine çok fazla yatırım yaptı. İstanbul'un büyük etkinlikleri düzenleme kapasitesi var. Bu beni hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanma olasılığı sorulan Terim, futbolun öngörülebilir bir oyun olmadığını ve Torino ekibinin şampiyonluk ihtimali bulunduğunu dile getirdi.

"Merih çok çalışıyor"

İtalya'da Juventus forması giyen ancak ocak ayında geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan milli futbolcu Merih Demiral'dan övgüyle bahseden sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Merih çok çalışıyor. Kendine güveni de var ve Juventus'un ilk 11'inde forma giymeye başladı. Boyu 1.90 olmasına karşın hızı, topu kavrayışı, atletik olması en iyi özellikleri. Tekniği, oyunu ve vizyonu da hiç fena değil. Büyük işler yapacağını söyleyebilirim. Umarım sakatlığının ardından onun hakkında daha fazla konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Fiziğini ve aklını iyi kullanan her sporcunun en iyisi olmak için çabaladığını aktaran Terim, "Merih için de zorlu bir yol var ama imkansız değil. Merih'te bu potansiyel ve daha fazlası mevcut. Uzun bir kariyeri var. Üzerine daha çok şey koyabilir." yorumunu yaptı.

"Milan'ı şampiyonluktan uzak görmek beni üzüyor"

İtalya'da bir dönem çalıştırdığı eski takımı Milan'ın durumuyla ilgili Fatih Terim, "Milan'ı şampiyonluktan uzak görmek beni üzüyor. Milan, her zaman şampiyonluk mücadelesinin içinde olmalı. Bu, Fiorentina için de geçerli. İkisi de büyük kulüp. Umarım bir an önce kendi seviyelerine dönerler." şeklinde konuştu.

Galatasaray'daki hedefleri ve sarı-kırmızılıların başında 80-90 yaşına kadar kalıp kalmayacağı sorulan Terim, hayata gerçekçi bakmak gerektiğini, sadece kendisinin hayalinden bahsetmenin doğru olmadığını, şu anda kariyerinin en olgun ve üretken döneminden geçtiğini kaydetti. Terim, sezonun kalan bölümü için tarif edilemez bir heyecan hissettiğini de vurguladı.

Bu kriz karşısında kulüplerin maaşlarda kesinti yapmasının takımlar için gerekli çözüm olmadığını aktaran Terim, koronavirüs kriziyle birlikte sporun da dahil olduğu pek çok şeyin değişeceğini savundu.

Öte yandan, gazetede Merih Demiral'ı irdeleyen ayrı bir haber yapılırken, milli oyuncunun geçirdiği sakatlığa ve Kovid-19 karantina tedbirlerine rağmen hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca, Merih'le ilgili transfer iddialarının sadece söylentiden ibaret olduğu, Juventus'un milli oyuncuya inandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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