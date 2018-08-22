Fatih Terim'in Transferde Önceliği Golcü

Henry Onyekuru, Muğdat ve Emre Akbaba'nın ardından eski futbolcusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmak için geri sayıma geçen Galatasaray yönetimi, bundan sonraki transfer çalışmalarında önceliği forvet mevkisine verecek.

Aynı zamanda stoper de isteyen teknik direktör Fatih Terim, yöneticilerle yaptığı görüşmede, ilk etapta santrfor transferinin bitirilmesini istedi. Bafetimbi Gomis'in formsuz olduğu dönemde şans tanıdığı Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş'ün bekleneni verememesi, tecrübeli çalıştırıcının bukararında etkili oldu.

EVERTON NIASSE İÇİN KARARSIZ

Fatih Terim'in talebi üzerine santrfor arayışına öncelik veren yönetimin gündemine gelen isimlerden biri de Oumar Niasse oldu. Terim, Everton'da forma giyen Senegalli oyuncunun, aradığı özelliklere sahip olduğunu belirtip, şartların uygun olması halinde transfer edilmesini istedi.

Galatasaray yönetimi de bunun üzerine Everton ile temasa geçip, Niasse için kiralama teklifinde bulundu. Everton taraftarlarının Senegalli futbolcunun satılmasını istemediği, İngiliz ekibinin bunedenle G.Saray'a şu ana kadar yanıt vermediği bildirildi. Geçen sezon 27 maçta 12 gol, 4 asist üreten Oumar Niasse, bu sezon Everton'un oynadığı iki Premier Lig karşılaşmasında da son 13 dakikada forma giydi ve skora katkı yapamadı.