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Fatih Terim'in Trabzonspor maçları

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'a karşı sarı-kırmızılıların başında 25, MKE Ankaragücü'nde de 4 olmak üzere toplam 29 maça çıktı.

Fatih Terim'in Trabzonspor maçları
04.07.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:11

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'a karşı sarı-kırmızılıların başında 25, MKE Ankaragücü'nde de 4 olmak üzere toplam 29 maça çıktı. Terim'in takımları bu maçlarda 14 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, bordo-mavililer ile bugüne kadar 29 maçta karşı karşıya geldi. Terim, ilk olarak 25 Ekim 1987'de MKE Ankaragücü'nü çalıştırırken, Karadeniz ekibi ile karşılaştı. Mücadeleyi Trabzonspor 3-2'lik skorla kazandı.

Fatih Terim, Trabzonspor'a karşı 25 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Gurbet Kupası olmak üzere toplam 29 kez rakip oldu. Deneyimli teknik adam, bu maçların 25'inde Galatasaray, 4'ünde de MKE Ankaragücü'nün başındaydı. Terim'in takımları 14 kez galip ayrılırken, 6 kez rakibine mağlup oldu. 9 maç ise beraberlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce 21 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Gurbet Kupası olmak üzere Karadeniz ekibi ile oynadığı 25 müsabakanın 13'ünü kazanırken, 3'ünde sahadan mağlup ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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