Fatih Terim Şampiyonluk Sonrası 500 Bin TL Prim Kazandı

Galatasaray ile yarım sezon için 1905 TL karşılığında anlaşan Fatih Terim'in sözleşmesinde Süper Lig şampiyonluğu için 500 bin Euro'luk şampiyonluk primi bulunuyor.

GALATASARAY İLE 1,5 SEZONLUK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Galatasaray, Tudor ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmişti.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada Fatih Terim ile 1.5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.

500 BİN EURO ŞAMPİYONLUK PRİMİ ALDI

Fatih Terim bu sezonun yarısı için Galatasaray'dan sembolik olarak 1905 TL alacak. Ayrıca sözleşmede şampiyonluk primi 500 bin Euro olarak belirlenmişti.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin 22.12.2017 tarihinde saat 16:01'de "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü Görevi İçin Fatih Terim İle Anlaşmaya Varılması Hakkında" konu başlıklı Özel Durum Açıklamasında sehven yanış bilgi verilmiştir. İlgili Özel Durum Açıklamamız için düzeltme açıklamamız aşağıdaki gibidir:

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON 3 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir."