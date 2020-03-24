Fatih Terim'in Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama Geldi Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, dün sosyal medya hesabı üzerinden corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını paylaşmıştı. Sarı kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da koronavirüs salgını nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Kulüp, iki büyük isme moral olması açısından sosyal ağ platformu üzerinden #BirlikteYeneceğiz!" etiketiyle birlikte Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşım, Galatasaraylı olan olmayan herkes tarafından büyük ilgi gördü, gönderinin altına yüzlerce geçmiş olsun mesajları bırakıldı. Bugün İmparatorun tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

Hastane, Terim'in klinik bulgularının iyi olduğunu belirterek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir." denildi.

Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki!

Seninleyiz hocam! Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz! ?? https://t.co/930i6Mgr0k

— #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 23, 2020

#BirlikteYeneceğiz! pic.twitter.com/IMhE2O8UII

— #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 24, 2020