Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı
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Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı

Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesine katılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı.

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Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesine katılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Terim'in tuttuğu direk, çevredekilerin yardımıyla yerine oturtuldu. 

Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. Demirdal için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da katılımıyla Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Demirdal'ın tabutu Terim ve Ağar tarafından omuzlandı. Terim'in omuzladığı tabutun tören direği yerinden çıkarak elinde kaldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Terim'in tuttuğu direk, çevredekilerin yardımıyla yerine oturtuldu. Demirdal'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.


Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı
Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı
Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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