Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
23.03.2020 22:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:19
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com