Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
23.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:16
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı takımın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA